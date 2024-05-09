Зеленский уволил Залужного с военной службы и отправил послом в Лондон

Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Британии. Об этом подписаны соответствующие указы, которые опубликованы на сайте офиса Зеленского.

Залужный уволен "по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды". С поста главкома он был уволен еще 8 февраля. После этого медкомисия "признала" его непригодным к военной службе. А в конце апреля появились сообщения, что Залужного СБУ держит под усиленной охранной. Зеленский хочет добиться от него согласия на работу в Лондоне и отказа от политических амбиций стать президентом (которые тот ни разу не выказывал). Зеленский стремится во что бы то ни стало до 21 мая, когда он даже формально потеряет легитимность, выслать Залужного за границу, поскольку тот имеет высокий рейтинг доверия.

Блогер Анатолий Шарий отмечает, что "четырежды уклонистом Зеленским Залужный уволен с воинской службы", имея в виду, что в бытность актером Зеленский четырежды не являлся по повестке в военкомат. Об этом сообщало украинское минобороны перед выборами 2019 года. Тогда это использовалось как аргумент в пользу Петра Порошенко, которому, правда, не помогло. Но депутат Рады Татьяна Черновол заявила, что "уклонение от выполнения воинского долга — это уголовное дело". У Зеленского этот факт никак не комментировали.

К слову, Залужный так и не дал своего согласия на работу послом в Британии. Как пишут украинские телеграм-каналы, это больше всего и тревожит Зеленского. Ради этого Киев пошел на дипломатический скандал: заявил о назначении определенного лица в качестве посла без согласия другой стороны. Сейчас этот трюк повторен самим Зеленским, который тем самым косвенно подтвердил свою нервозность по поводу своего положения.

Характерно, что накануне мэр Киева и оппонент Зеленского Виталий Кличко, как пишет канал "ЗеРада", "выдал громкую оплеуху ЗеКоманде" - присвоил Залужному звание почетного гражданина Киева. То есть Кличко снова прояснил свою позицию.