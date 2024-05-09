Жители Астрахани отравились неизвестным наркотиком, есть погибшие

В Астрахани началось расследование обстоятельств смерти нескольких людей из-за отравления неизвестным веществом. Есть также пострадавшие.

Отравление произошло в ночь с 8 на 9 мая в Советского и Трусовского районах Астрахани. В разных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотики. Предварительная причина смерти астраханцев – отравление неизвестным веществом.

Кроме того, с диагнозом "отравление неизвестным веществом" в больницы госпитализированы 14 жителей города и ближайших районов Астраханской области, 11 из которых – в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщает управление СКР по Астраханской области.