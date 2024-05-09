Медведев задал пять вопросов по истории "нашим бывшим союзникам"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал большую статью под названием "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI. Пять вопросов по истории к нашим бывшим союзникам". В ней политик подробно рассуждает, например, об "эволюции" союзников СССР по Второй мировой войне.

"Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых – стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права", - написал Медведев в статье, опубликованной на сайте "Единой России".

Такое и в страшном сне не приснилось бы тем, кто пожимал друг другу руки на Эльбе, десантировался в Нормандии, участвовал в движении Сопротивления на оккупированных Германией и ее союзниками территориях стран Европы. Политик никак не может отделаться от ощущения, что вместе с престарелыми лидерами Соединенных Штатов государственные деятели современной Европы окончательно впали в необратимую деменцию.

Пять заданных вопросов Медведев сформулировал так: Кому был выгоден фашизм?", "Кто кредитовал Гитлера?", "Кто идеологически окормлял фашистов?", "Кто "отмазывал" преступников?", "Как исполнить приговор истории?". Полностью статью можно прочесть по этой ссылке.