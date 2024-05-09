Согласован вывод военных России из Армении

Лидеры России и Армении на встрече в Москве согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении.

"Никол Пашинян и Владимир Путин согласовали этот вопрос", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Решение о выводе российских миротворцев из Карабаха было принято высшим руководством России и Азербайджана.