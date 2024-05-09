В Трептов-парке Берлина возложены цветы к памятникам советским воинам

В Трептов-парке Берлина возложили венки и живые цветы к мемориалу павшим советским воинам.

В церемонии поучаствовали российские дипломаты во главе с послом России в Германии Сергеем Нечаевым, сотрудники дипмиссии, Русского дома, представители ряда стран СНГ, общественных организаций, духовенства, соотечественники, проживающие в ФРГ, неравнодушные граждане Германии, пишет ТАСС.

Трептов-парк, Волгоград и Магнитогорск (Челябинская область) связаны скульптурами триптиха, посвященного Великой Отечественной войне. Магнитогорский монумент "Тыл – фронту" является первой частью уникальной скульптурной композиции. Рабочий на вытянутых руках передает воину выкованный Меч Победы, который поднимает "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде и опускает "Воин-освободитель" в Трептов-парке в Берлине.