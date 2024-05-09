09 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Лимузин Рокоссовского и автобус, как из фильма. Впервые в Верхней Пышме в параде Победы прошла гражданская техника

Медная столица Урала снова всех удивила. В этом году в 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в торжественном параде впервые приняла участие гражданская техника. Жителям Верхней Пышмы представили 13 единиц техники первой половины XX века СССР. Каждая из них содержит собственный смысл, связанный с тем тяжёлым временем, которое пришлось пережить нашим родителям, дедам и прадедам, и, конечно, связанный с Великой Победой.

Все автомобили для парада предоставил ЧУК "Музейный комплекс". Как рассказал его специалист Дмитрий Бледнёв, колонна начинается с первого массового автомобиля ГАЗ-А, который был задействован в рабоче-крестьянской Красной армии в качестве командирского автомобиля. Далее идет его следующая модель и по совместительству главный легковой автомобиль Красной армии ГАЗ-М1. Это был самый распространённый легковой автомобиль, который в 1941 году уже насчитывал 10,5 тыс. экземпляров. 

Не обошли стороной и по-настоящему уникальные правительственные советские автомобили. 

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

 

"Казалось бы причем здесь ЗИС-101 - роскошный лимузин, но дело в том, что многие военачальники передвигались именно на подобных машинах. На нём как раз ездил маршал Константин Константинович Рокоссовский, и стоит отметить, что это был действительно его любимый автомобиль", - ответил Бледнёв.

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

На параде зрители также увидели автобус ГАЗ-0330 вместимостью 17 человек. В годы войны он использовался в качестве эвакуационного транспорта, а иногда даже санитарного автомобиля. Похожий, но чуть больший - ЗИС-8 можно увидеть в знаменитом фильме "Место встречи изменить нельзя".

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Не обошлось и без послевоенных автомобилей. Так организаторы хотели продемонстрировать быстрый переход советского государства от создания автомобилей на аналогах иностранной техники до создания полностью оригинального российского транспорта. Первым таким стал ЕГАЗ-М20 "Победа", который начали разрабатывать ещё в годы Великой Отечественной войны. Следом шёл один из главных правительственных автомобилей ГАЗ-12 ЗИМ. Предпоследним же стал ЗИС-110Б с открытым кузовом, известный тем, что именно на нём в 1955 году впервые стали принимать парады Победы 9 мая на Красной площади.

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

 

"Блок гражданской техники сегодня участвует в параде впервые. Часть экспонатов, например, ГАЗ-0330 появился в коллекции вообще относительно недавно, - рассказал Дмитрий Бледнёв. - У нас в составе ЧУК "Музейный комплекс", конечно, есть специалисты, которые занимаются именно восстановлением и реставрацией техники. Это достаточно большой штат людей, который ежегодно участвует в подготовке транспорта для участия в торжественном шествии. По поводу запчастей. Если мы говорим о каких-то мелких узлах, то их найти достаточно трудно. Зачастую их приходится восстанавливать с нуля. Если же мы говорим о технике, которая связана с военной отраслью - те же танки - на них двигатели можно найти, они всё ещё находятся в запасе".

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Участвовала в параде и традиционная военная техника. Более двадцати единиц, среди которых были представлены тяжёлые и средние танки, артиллерийские установки, гаубицы, бронеавтомобили, военные внедорожники и военные мотоциклы.

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

"Каждый свердловский город внёс вклад в освобождение от фашистских захватчиков. В их числе и, безусловно, Верхняя Пышма, - сказал губернатор Свердловской области. - Героически сражались наши земляки, бесперебойно давали продукцию предприятия. Около 80% снарядов во время Великой Отечественной войны были изготовлены из верхнепышминской меди. Нам дали прикоснуться к прошлому, воочию увидеть, на чём воевали и побеждали наши деды. Показать подрастающему поколению, кто отстоял мирную жизнь. Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто приближал победу 1945 года. Мы перед вами в вечном долгу".

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Верхней Пышме (9.5.24)(2024)|Фото: Накануне.RU


Напомним, что в регионе были введены антитеррористические меры, из-за чего массовые мероприятия были сильно ограничены. День Победы не стал исключением, а потому авиашоу и шествия бессмертного полка в Верхней Пышме не было. Вместо этого школьники исполнили вальс, к которому присоединились и местные жители. Портреты ветеранов транслировали на большом экране и повсюду звучали военные песни.

Редакция Накануне.RU поздравляет наших читателей с Днём Победы.

Теги: парад, верхняя пышма, угмк


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