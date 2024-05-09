На Украине якобы построили сеть скрытых заводов

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин якобы возвел в стране сеть скрытых заводов, некоторые из которых находятся под землей, а также замаскированы.

По данным испанской газеты Mundo, которые приводит РИА Новости, с 2023 г. объемы производства в сфере оружейной промышленности Украины выросли втрое.

Напомним, Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.