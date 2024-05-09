В Грузии за участие в беспорядках задержаны шестеро

В Грузии шесть человек задержаны за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах.

Один из задержанных 16 апреля бросил предмет в сторону полиции, в результате чего один сотрудник получил ранение. В тот же день второй задержанный повредил патрульную машину, пишет РИА Новости.

В апреле в Грузии задержаны полтора десятка протестующих против принятия законопроекта об иноагентах – еще более жесткого варианта, чем существующий в России. Среди задержанных оказался и лидер оппозиционной партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе. Протестующие собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси накануне утром и не расходились до ночи. Из-за многотысячной акции протеста был перекрыт проспект Руставели. Протестующие вышли с лозунгами "Нет российскому закону". Акции протеста также проходят в других крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми.

В Грузии создадут специальную базу данных, в которую войдут люди, занимающиеся разжиганием насилия на митингах в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.