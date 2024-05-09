Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент Владимир Путин в компании девяти иностранных коллег возложил цветы к могиле Неизвестного солдата, которая расположена в Александровском саду.

Вместе с президентом России в церемонии поучаствовали глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Кубы, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС – Мигель Диас-Канель Бермудес, Гвинея-Бисау – Умару Сиссоку Эмбало, Лаосской Народно-Демократической Республики – Тхонглун Сисулит.

После этого лидеры попозировали для совместного фото.