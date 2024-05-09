В Астраханской области отмечают День Победы

Сегодня в Астрахани состоялось торжественное построение войск в честь 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил с праздником ветеранов и участников мероприятия: "Поздравляю вас с Днём Великой Победы – священным праздником для каждого в нашей стране. 79 лет назад наши деды и прадеды ценой огромных человеческих жертв освободили родную страну и весь мир от фашизма. Наши земляки прошли от кремлёвских стен прифронтовой Астрахани и огненных рубежей под Хулхутой до развалин поверженного Рейхстага. Мы склоняем головы перед всеми, кто отстоял наше право на свободу и мирную жизнь. И никому не позволим предать память русского воинства и переписать историю. Вечная слава героям Великой Отечественной войны. Дорогие астраханцы, желаю вам счастья, благополучия и мирного неба над головой!"

Торжественным маршем парадных расчётов по площади Ленина прошли военнослужащие подразделений федеральной пограничной и таможенной служб, МВД, Росгвардии, МЧС.

Вместе со старшими товарищами в построении приняли участие курсанты Морской академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, воспитанники Суворовского училища, кадеты казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова, юнармейцы.

Перед началом парада губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Дмитрий Яренко открыли стелу в Братском саду героям-астраханцам - участникам Сталинградской битвы.

Эскиз стелы губернатор лично обсуждал с Дмитрием Даниловичем. Аналогичный обелиск возвели в Волгограде на Мамаевом кургане в прошлом году.