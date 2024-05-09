Путин: мы никому не позволим угрожать России

Президент Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве. По словам президента, день Победы – главный, подлинно народный, священный праздник.

"Правду о Второй мировой войне пытаются исказить, она мешает тем, кто пытается строить колониальную политику на лицемерии и лжи. Сносят памятники истинным борцам с нацизмом, ставят памятники предателям и пособникам Адольфа Гитлера", - сказал Путин.

Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.

"Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", - сказал Путин

Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. Судьба человечества решалась в грандиозных битвах под Москвой, Ленинградом, Ржевом, Курском и Харьковом, Минском, Смоленском и Киевом, в боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. Президент отдельно отметил роль союзников.

Россия никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников.

"Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за свою независимость против агрессии милитаристской Японии. И всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества", - сказал президент.

В этом году День Победы проходит в условиях проведения специальной военной операции.

"Все ее участники – те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения – это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами – вся Россия", - сказал Путин.

Вместе с президентом России на Красной площади находятся глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Кубы, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС – Мигель Диас-Канель Бермудес, Гвинея-Бисау – Умару Сиссоку Эмбало, Лаосской Народно-Демократической Республики – Тхонглун Сисулит.