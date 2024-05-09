На парад Победы в Москве приехали главы девяти государств

В Москве начался парад Победы. Вместе с Владимиром Путиным на параде присутствуют иностранные лидеры.

Вместе с президентом России на трибуне находятся глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон, Туркменистана – Сердар Бердымухамедов, Президент Республики Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Кубы, глава государства – наблюдателя при ЕАЭС – Мигель Диас-Канель Бермудес, Гвинея-Бисау – Умару Сиссоку Эмбало, Лаосской Народно-Демократической Республики – Тхонглун Сисулит.

Перед началом парада Владимир Путин в Гербовом зале Кремля приветствовал лидеров иностранных государств, прибывших в Москву для участия в торжественных мероприятиях. Парад начался с выноса на Красную площадь Флага России и Знамени Победы. Командует парадом Главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает – министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба Кремля.

Вскоре Путин выступит с речью.