Лукашенко оценил готовность белорусов к самопожертвованию

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с днем Победы. По мнению политика, героическая борьба с врагом и самоотверженный труд в тылу стали проявлением всенародного сопротивления и готовности белорусов к самопожертвованию.

"Белорусский народ свято чтит память погибших и никогда не предаст забвению имена безвинных мучеников и славу мужественных защитников и освободителей. Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, а также счастья, мира и добра в каждый дом", - говорится в поздравлении Лукашенко, опубликованном на сайте белорусского лидера.

Единство предков, их любовь к Родине и искренняя вера в победу навсегда стали нравственными ориентирами для благодарных поколений мирного и независимого белорусского государства, считает Лукашенко.