Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году

Армения не будет участвовать в финансировании деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики агентству Sputnik Армения.

Заявление вышло в день визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Политик в том числе встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван может заморозить участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) де-юре, если организация не выполнит свои обязательства. По его словам, постпреда Армении нет в ОДКБ уже год, страна длительное время не участвует в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. По мнению Пашиняна, ОДКБ не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.

Президент РФ отмечал, что гипотетическое прекращение Ереваном членства в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС - не в интересах Армении.