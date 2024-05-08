Постпреды ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов РФ

Постоянные представители стран — членов Евросоюза предварительно согласовали решение по использованию российских активов для военной помощи Украине. Об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Речь идет о согласовании "мер, касающихся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов".

"Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону", — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около €200 млрд находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear €3 млрд доходов за девять месяцев 2023 год, тогда как за весь 2022 год такие доходы составили €821 млн.