Арестовано имущество близких и родителей замминистра обороны РФ Иванова

СК инициировал арест имущества близких и родителей замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей. По 10 тысяч рублей на их банковских картах арестовали", - сказал он.

Адвокат обратил внимание, что квартира в Чистом переулке и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

Напомним, счета самого чиновника также арестованы.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил Иванова в СИЗО до 23 июня.

Сообщалось, что адвокаты Иванова принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами подзащитного, которые хотели представить в качестве аргумента в пользу смягчения меры пресечения. Защита просила отпустить чиновника под домашний арест в московскую квартиру или в загородный дом на Рублевке.

Иванова обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд рублей. На время расследования он отстранен от должности.