08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд обратил активы "Макфы" в доход государства по иску Генпрокуратуры

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы "Макфа".

"Решением Центрального районного суда города Челябинска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме", — сообщается на сайте суда.

Ранее владельцы АО "Макфа" предложили выкупить акции своей компании. Об этом сообщил РБК адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Изначально утверждалось, что по делу о деприватизации "Макфы" арестованы активы Юревича и Белоусова на 100 трлн рублей. Позже стало известно, что иск к "Макфе" и аффилированным лицам заявили на 46 млрд, а не на 100 трлн.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону, они должны были отказаться от ведения бизнеса.

Юревич и Белоусов находятся за границей, они объявлены в международный розыск.

Теги: макфа, активы, генпрокуратура


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