Сергей Ситников поддержал предложение об увеличении размера доплаты подросткам при временном трудоустройстве

Вопрос рассмотрели на ежедневном оперативном совещании. Сергей Ситников поставил задачу подготовить необходимые нормативно-правовые документы в максимально короткие сроки, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

Размер региональной доплаты планируется увеличить до 2000 рублей в месяц. На руки каждый подросток получит сумму с учётом фактически отработанного времени.

По информации департамента по труду и социальной защите населения этим летом к временным работам планируется привлечь более 40% юных жителей региона – свыше 10300 ребят. Это на треть больше, чем в 2023 году.

Молодые люди будут задействованы в благоустройстве территорий населённых пунктов, будут участвовать в деятельности экологических трудовых отрядов, помогать воспитателям в лагерях и образовательных организациях, осуществлять подсобные работы на производстве.

Напомним, в 2023 году Костромская область вошла в список лучших по организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Анализ доступности государственных услуг в области содействия занятости населения проводил Минтруд России.

В приоритетном порядке в регионе организуется занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При приеме на временную работу в свободное от учебы время работодатели заключают с несовершеннолетними работниками срочные трудовые договоры. К работам, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет, подростки не привлекаются.