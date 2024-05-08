Игорь Бабушкин "в ручном режиме" контролирует ход ремонта дорог в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проверил ход работ по ремонту дорог и установке в областном центре остановочных пунктов.

"Так, сегодня посетил Комсомольскую Набережную. Финальный слой асфальтового покрытия здесь уложен, но меня крайне не устраивают технология и сроки выполнения работ. Я получил массу обращений в соцсетях о том, что после снятия старых бордюров, новые не устанавливали больше месяца. Жители не могли пройти. Здесь очевидна вина подрядчика и надзорных органов. Был вынужден принимать кардинальные кадровые меры. Также проверил ситуацию в районе Лебединого озера", - сообщил глава региона в своем телеграмм-канале.

В целом Игорь Бабушкин отметил, что в городе ведутся масштабные работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Сейчас работы идут на 13 улицах. Кроме того, городская администрация изыскала дополнительные средства на ямочный ремонт.

"Продолжаю контролировать работу в ручном режиме", - подчеркнул губернатор.