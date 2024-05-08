Еще одна сельская больница после капремонта в этом году примет пациентов в Астраханской области

Участковую больницу в селе Марфино Володарского района Астраханской области ремонтируют по региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Объект проинспектировал глава облминздрава Александр Буркин, сообщает пресс-служба ведомства.

Рабочие уже завершили демонтаж и сейчас занимаются стяжкой полов и установкой кровли. В медучреждении также заменят оконные и дверные блоки, инженерные сети водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения. Создадут доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Подрядчик обязался закончить работы до конца этого года.

«В марфинской участковой больнице получают помощь около 4000 человек, более 900 из них – дети. Благодаря нацпроекту для жителей села Марфино и близлежащих населённых пунктов будут созданы современные условия для оказания качественной и высокотехнологичной медицинской помощи», – отметил министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин.