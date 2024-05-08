Дипломаты стран Прикаспия почтили в Астрахани память бойцов Великой Отечественной войны

08 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Дипломаты стран Прикаспия почтили в Астрахани память бойцов Великой Отечественной войны

8 мая, в преддверии Дня Победы, руководители и сотрудники консульских учреждений Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана, расположенных в Астрахани, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Братском саду. Они почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Вместе с ними в церемонии приняли участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, руководитель представительства МИД России в Астрахани Мерген Джеваков, а также сотрудники министерства и представительства МИД.

«Стало доброй традицией в канун великого праздника — Дня Победы — вместе с руководителями консульских учреждений прикаспийских государств, которые работают на территории Астраханской области, возлагать цветы, отдавая дань уважения астраханцам, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны, — отметил Владимир Головков. — В те времена на полях сражений никто не разделял себя на русских или туркмен, азербайджанцев или казахов — это был единый народ, который защищал свою Родину. И сегодня мы вместе с зарубежными партнёрами бережно храним эту общую память».

(2024)|Фото: astrobl.ru

После окончания церемонии дипломаты пообщались с представителями СМИ и поздравили жителей Астраханской области с наступающим праздником — Днём Победы.

«В этот день все люди радуются, и я тоже вместе с ними разделяю эту радость, — отметил Генеральный консул Исламской Республики Иран Мехди Акучекиан. — Годы Второй мировой войны были очень тяжелыми и для народа Ирана, она принесла много горя, страданий и гибель близких и родных людей. 9 мая мы отмечаем праздник вместе с вами и просим у Бога успехов и благополучия жителям Астраханской области».

Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Ардак Мадиев напомнил, что сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы, в Казахстане отмечают День памяти жертв, погибших в годы Второй мировой войны.

«К сожалению, в канун 80-летия Победы предпринимается много попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, — сказал казахстанский дипломат. — Но это наша общая история, её поменять невозможно. Память о людях, которые завоевали Победу не только для Советского Союза, но и для всего мира, незыблема. В этот день мы чтим героев, которые ценой своей жизни добыли Победу и освободили мир от коричневой чумы. Никто не забыт, ничто не забыто».

Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов считает, что День Победы объединяет все страны и народы, входившие в состав СССР, напоминая о героических поступках наших предков.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах и будут служить примером для будущих поколений, — подчеркнул Консул Туркменистана. — Жители моей страны внесли достойный вклад в общую Победу, показав примеры героизма. Свыше 70 тысяч туркменистанцев награждены орденами и медалями, 104 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Гадам Иламанов пожелал всем астраханцам ясного неба и уютного семейного очага.

Теги: дипломаты стран каспия, день победы,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети