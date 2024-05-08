Дипломаты стран Прикаспия почтили в Астрахани память бойцов Великой Отечественной войны

8 мая, в преддверии Дня Победы, руководители и сотрудники консульских учреждений Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана, расположенных в Астрахани, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Братском саду. Они почтили минутой молчания память героев Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области.

Вместе с ними в церемонии приняли участие министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, руководитель представительства МИД России в Астрахани Мерген Джеваков, а также сотрудники министерства и представительства МИД.

«Стало доброй традицией в канун великого праздника — Дня Победы — вместе с руководителями консульских учреждений прикаспийских государств, которые работают на территории Астраханской области, возлагать цветы, отдавая дань уважения астраханцам, защищавшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны, — отметил Владимир Головков. — В те времена на полях сражений никто не разделял себя на русских или туркмен, азербайджанцев или казахов — это был единый народ, который защищал свою Родину. И сегодня мы вместе с зарубежными партнёрами бережно храним эту общую память».

После окончания церемонии дипломаты пообщались с представителями СМИ и поздравили жителей Астраханской области с наступающим праздником — Днём Победы.

«В этот день все люди радуются, и я тоже вместе с ними разделяю эту радость, — отметил Генеральный консул Исламской Республики Иран Мехди Акучекиан. — Годы Второй мировой войны были очень тяжелыми и для народа Ирана, она принесла много горя, страданий и гибель близких и родных людей. 9 мая мы отмечаем праздник вместе с вами и просим у Бога успехов и благополучия жителям Астраханской области».

Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Ардак Мадиев напомнил, что сегодня, 8 мая, в канун Дня Победы, в Казахстане отмечают День памяти жертв, погибших в годы Второй мировой войны.

«К сожалению, в канун 80-летия Победы предпринимается много попыток пересмотреть итоги Второй мировой войны, — сказал казахстанский дипломат. — Но это наша общая история, её поменять невозможно. Память о людях, которые завоевали Победу не только для Советского Союза, но и для всего мира, незыблема. В этот день мы чтим героев, которые ценой своей жизни добыли Победу и освободили мир от коричневой чумы. Никто не забыт, ничто не забыто».

Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов считает, что День Победы объединяет все страны и народы, входившие в состав СССР, напоминая о героических поступках наших предков.

«В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Их подвиги навсегда останутся в наших сердцах и будут служить примером для будущих поколений, — подчеркнул Консул Туркменистана. — Жители моей страны внесли достойный вклад в общую Победу, показав примеры героизма. Свыше 70 тысяч туркменистанцев награждены орденами и медалями, 104 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы».

Гадам Иламанов пожелал всем астраханцам ясного неба и уютного семейного очага.