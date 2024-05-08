08 Мая 2024
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Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

В Екатеринбурге открыли памятник Герою СССР Валерию Востротину

В Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятника Герою Советского Союза лидеру "Союза десантников России" генерал-полковнику Валерию Востротину. Монумент разместили на площади Советской Армии на территории мемориала "Черный тюльпан" рядом с памятником командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.

"Здесь появился памятник выдающемуся военачальнику Валерию Востротину. Это не просто командир, а настоящий друг, товарищ, который всегда помогал в беде, подставлял плечо. Об этом говорят люди, лично знавшие его – офицеры-десантники, солдаты, проходившие с ним службу в Афганистане. Появление памятника – большое событие для нашего города. У нас были и есть военнослужащие, которые всегда стоят на защите Отечества и остаются верными присяге", – подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Помимо мэра, на открытии также присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, свердловский омбудсмен по правам человека Татьяна Мерзлякова, а также основатель "Сима-ленда" Андрей Симановский, который и оплатил создание и установку памятника.

Скульптурная композиция выполнена из бронзы на гранитном постаменте. Его общая высота составляет 4,55 м. В завершении все участники возложили цветы к памятнику.

Востротин Валерий Александрович родился в городе Касли Челябинской области 20 ноября 1952 года, а скончался совсем недавно – 13 февраля 2024 года. Учился в Свердловском суворовском военном училище, Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, Военной академии имени М. В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Является участником боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике 1995 – 1997 и 1998 годов и миротворческих операций в Азербайджане, Армении, Таджикистане. Занимал пост замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Был депутатом Госдумы РФ 4-го и 5-го созывов, членом фракции "Единая Россия" и Комитета Госдумы по безопасности. Также руководил проектом "Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане".

За годы своей жизни Валерий Александрович был награжден орденом Ленина и знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда", Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Мужества, Орденом "За военные заслуги", Орденом Почета, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями "За безупречную службу" I, II, III степени и другими.

Он также исполнил главную роль в художественном фильме "Черная акула" (1993) и роль генерала в фильме "Путь" (2009).

Теги: Вотсротин, Екатеринбург, памятник


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