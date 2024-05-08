Российские войска освободили Кисловку в Харьковской области

Подразделения группировки войск "Запад" освободили Кисловку в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Кисловка — село в Купянском районе, находится на расстоянии 27 км от Купянска. Его освобождение позволяет российским войскам продвигаться дальше на север — к Ивановке. Контроль над этими населенными пунктами еще больше ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола, пишет РИА Новости.

Кроме того, российские войска полностью освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, говорится в сводке о ходе спецоперации.

6 мая сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и Котляровку в Харьковской области.