В Петербурге рок-музыканта оштрафовали за песню 1989 года

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал рок-музыканта Алексея Вишню за содержание песен, вышедших в 1989 и 1998 годах. Штраф выписали на 5 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях "Шприц" и "Нам хана".

Сам музыкант, оштрафованный за песню, вышедшую в другой стране – СССР – говорит, что хоть и пел про наркотики, но предостерегал в своих произведениях, что от этого будет плохо или даже наступит смерть.

Правоохранительные органы обратили внимание на столь старые композиции, когда они завирусились в TikTok (соцсеть, к слову, частично блокирована в РФ).