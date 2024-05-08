В День Победы в Астрахани пройдет автопробег

9 мая в 12:00 общественная организация «Лига ветеранов Специальной военной организации» совместно с агентством по делам молодежи Астраханской области при участии Фонда «Защитники Отечества», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» организуют автопробег, посвящённый 79-й годовщине Великой Победы.

Сбор автомобилей в 11:30 у Центральных ворот стадиона (разворотное кольцо). Далее автоколонна проследует по маршруту: Бульвар Победы — Комсомольская Набережная — Максакова — Адмиралтейская — Красная Набережная — кладбище по улице С. Перовской, где состоится возложение цветов к обелиску «Братская могила Советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщил в Агентство по делам молодежи Астраханской области.

Все желающие могут присоединиться к автопробегу. Для этого можно закрепить флаг, ленты с победной символикой на автомобили. Кроме того, каждый водитель сможет принять участие в акции «Бессмертный полк», разместив на стекле автомобиля фотографии героев Великой Отечественной войны или СВО.

За дополнительной информацией обращаться: Мулашев Роман Маратович +7 996 648-77-76.

Подать заявку и зарегистрировать транспортное средство: Серебрякова Ксения Анатольевна +7 917 193-08-54.