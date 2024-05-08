Осужденный экс-глава УКСа Прикамья получил ранение на СВО и спас своего боевого товарища

Осужденный за мошенничество и взятку бывший глава управления капитального строительства Прикамья 55-летний Дмитрий Левинский получил ранение ноги на СВО, сообщает со ссылкой на самого Левинского 59.ru.

Он подписал контракт с Минобороны 11 апреля, а спустя неделю после этого прибыл на передовую. На днях он получил ранение ноги и был доставлен в госпиталь.

Сообщается, что экс-чиновник находился на боевом задании и выполнял поставленную задачу: будучи раненым удерживал захваченные позиции еще четыре часа до прибытия подкрепления. Затем в течение суток самостоятельно эвакуировался, вытащив с собой еще одного раненого товарища.

"Боевое задание длилось шесть дней. Шесть дней непрерывных боев, успешно освобождены два населенных пункта", — говорится в сообщении.