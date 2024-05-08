В преддверие Дня Победы в Астраханской области открыли стелу памяти героям СВО

В Володарском районе Астраханской области открыли стелу памяти астраханцам, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО. Мемориал построен на добровольные пожертвования володарцев, сообщает пресс-служба главы региона.

Мероприятие приурочили к 79-й годовщине Великой Победы. Стела находится в Парке Победы посёлка Володарский. Право открыть мемориал предоставили родственникам погибших бойцов.

В честь памяти о героизме наших земляков, отдавших свои жизни в локальных конфликтах и во время специальной военной операции на Украине, знаменная группа провела воинский ритуал — церемонию складывания государственного флага РФ.

Во время торжественного мероприятия и.о. главы района Дмитрий Курьянов и военный комиссар Красноярского и Володарского районов Маденият Гафуров вручили Орден мужества посмертно Кужаеву Рахману Шапкатовичу. Государственная награда передана родственникам погибшего бойца.