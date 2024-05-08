Андрей Трубецкой сообщил о начале масштабной кампании по ремонту дорог в Сургутском районе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что в муниципалитете стартовала кампания по капремонту дорог.

Началась она с Белого Яра, здесь подрядчик уже начал подготовительные работы.

"За сезон планируется отремонтировать четыре объекта. В частности, межквартальную автодорогу по улице Горького – от ж/д переезда до кольца в центре поселения. Также участок по улице Лесной: от улицы Некрасова до улицы Горького, отрезок от кольца до спорткомплекса "Витязь"", - сообщил в своем телеграмм-канале Андрей Трубецкой.

Дорогу в микрорайоне №1 от улиц Некрасова и Лесной до газонаполнительной станции. Подрядчик, АО "Автодорстрой", также приведет в порядок подъезд к Белому Яру. Общая протяженность отрезков составляет почти 3,7 тысячи м, на ремонт которых из регионального и районного бюджетов направлены 128 млн рублей.

"Кампания по капремонту дорог охватит еще два поселения. В Солнечном замена полотна на 93 млн руб. будет пройдет на улицах Энтузиастов, Кедровая, Строителей, Транспортная. В Угуте работы пройдут на автодороге вдоль улицы Сибирская и будут стоить порядка 50 млн рублей. Всего на ремонтную кампанию этого года запланированы свыше 270 млн рублей", - написал Андрей Трубецкой.