В Москве скончалась муниципальный депутат Анастасия Демина

В Москве скончалась муниципальный депутат округа Ростокино Анастасия Демина. Ей было 42 года, женщина страдала от последствий перелома плеча, полученного в начале года.

По данным Baza, в последнее время состояние женщины ухудшилось. Родственники сообщили, что ушли из дома 6 мая, Анастасия осталась спать, а когда близкие вернулись, она уже не дышала. Причину смерти установит судебная медэкспертиза.

Демина, представлявшая "Единую Россию", в конце февраля этого года обвинила мужа и однопартийца Валерия Демина в избиении. По словам родственников, женщина написала на супруга заявление в полицию, но потом (якобы, по совету коллег) забрала его. Валерий Демин является мундепом в Бабушкинском районе, недавно вернулся домой в отпуск с СВО.