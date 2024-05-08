Екатеринбург может все-таки не получить федеральные деньги на благоустройство

Екатеринбург может все-таки потерять федеральные деньги на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

По данным 66.ru, после пересчета результатов всероссийского голосования выяснилось, что город не выполнил ни федеральную (389,5 тысяч голосов), ни региональную (318,7 тысяч голосов) установку, набрав 309,9 тысяч голосов. Теперь выделение средств из Москвы оказалось под вопросом.

Между тем, сегодня Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, сообщил, что федеральное министерство строительства и ЖКХ похвалило главу города Алексея Орлова за рекордные результаты в голосовании за благоустройство.

"Молодцы, говорят, и вовлеченность лучше всех в России. А мы и так знали! За это и денег на обустройство парка ждем! А если на этот раз не дадут денег, то в следующем году голосовать не будем", - пишет канал.

Ранее Орлов заявлял, что город однозначно получит федеральные средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. Сколько именно выделят денег, градоначальник не знает, но уверен, что сумма большая.

О том, что Екатеринбург может потерять федеральное финансирование на благоустройство второй год подряд, Накануне.RU писало еще в апреле.