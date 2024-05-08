08 Мая 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Жители Новосибирской области участвуют в мероприятиях в честь Дня Победы

В Новосибирской области в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят памятные и патриотические акции, мероприятия для людей всех возрастов. Сегодня, накануне Дня Победы жители всех муниципальных образований Новосибирской области смогут стать участниками традиционной акции «Свеча Памяти» и зажечь свечу в память об участниках Великой Отечественной войны. Центральное мероприятие акции пройдет в 22.00 часов на Монументе Славы города Новосибирска.
В регионе дан старт акции «Окна Победы», в рамках которой участники украшают окна своих домов или классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. 25 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» – участники движения «Волонтеры Победы» и бойцы студотрядов выходят на улицы города и области и раздают жителям георгиевские ленточки. Всего запланировано к раздаче более 15 тысяч лент. Акция продлится до 9 мая. С 29 апреля по 9 мая представители «Волонтеры Победы» организуют адресные поздравления ветеранов.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, уже с 1 мая в Новосибирской области стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика». В рамках акции волонтеры организуют продажу значков в виде гвоздики за символическую сумму. Акция продлится по 22 июня. Ознакомиться с полным списком акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, можно на сайте департамента молодежной политики региона.

Культурная программа мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году является традиционно насыщенной, в ее реализации задействованы все основные площадки учреждений культуры. Подробнее с программой культурных мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства культуры Новосибирской области.

Флажок "9 мая" на параде Победы 9 мая в Верхней Пышме(2023)|Фото: Накануне.RU

Жителей региона приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В этом году акция продлится с 1 по 12 мая. В качестве альтернативы очному шествию организаторы предложили несколько вариантов почтить память ветеранов: в частности, в ходе акции «Стена памяти»: стены с портретами героев могут быть установлены в образовательных организациях, на предприятиях и в организациях. 9 мая портреты ветеранов будут транслироваться на сайте «Бессмертного полка». Также увидеть героев военных лет можно будет на медиафасадах и в эфире телеканалов.

(2024)|Фото: nso.ru

Отметим, что впервые в Новосибирской области назначаются дополнительные электрички, которые перевезут пассажиров после праздничных мероприятий в День Победы – подробная информация представлена на сайте.

Теги: мероприятия в честь дня победы, 79-годовщина Победы, свеча памяти, окна победы


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