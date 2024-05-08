В Югре с детского сада взыскали 50 тысяч за жестокое обращение с ребенком

В Ханты-Мансийском районе детский сад оштрафовали на 50 тыс. руб. компенсации морального вреда из-за воспитателя, которая жестоко обошлась с ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Установлено, что в июле прошлого года воспитатель схватила трехлетнего ребенка обеими руками под плечи и протащила от середины комнаты до столика, расположенного у окна, одной рукой держала за руку, а второй подхватила за спину, от чего на спине несовершеннолетнего остались ссадины, после чего грубо усадила на стул. Ребенок плакал, однако воспитатель не реагировала на это, трясла его, никак не успокаивая и не устанавливая контакт с воспитанником.

Инцидент был зафиксирован на видео. Установлено, что ребенку причинен моральный вред. Он испытал боль, испуг и страх.

По результатам служебного расследования в отношении воспитателя учреждения применено дисциплинарное взыскание.

