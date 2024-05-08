ВС РФ в ответ на обстрелы нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине

Российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удары нанесены "в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики".

По данным военного ведомства, целями были объекты энергетики и предприятия ВПК.

В Минобороны отметили, что в результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил о нескольких ударах армии России по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве.

После взрывов на Украине в ночь с 7 на 8 мая серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС) украинской энергетической компании ДТЭК. Об этом организация сообщила в Telegram-канале. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.