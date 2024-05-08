08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

До Красноармейска осталось менее 30 км - военкор

После взятия Авдеевки российским войскам удалось продвинуться в направлении Очеретино и дальше на 25 км. Об этом сообщает военкор Марат Хайруллин, анализируя ход боевых действий.
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Очеретинский прорыв ВС РФ - это прямая заявка на выход к рубежу Красноармейск - Димитров, расположенных на западе ДНР (переименованы украинским режимом в Покровск и Мирноград), до которых остается уже меньше 30 км, считает он. При этом на данном направлении нет мощных укреплений и крупных населенных пунктов с промышленными объектами, за которые можно зацепиться большими силами. Нет также значительных водных преград с перепадом высот, как в районе Карловского водохранилища. Поэтому противнику придется нелегко.

Российские освободительные силы после взятия Новомихайловки к юго-западу от Донецка успешно расшатывают там силы врага. Если этот рубеж будет взят, то начнет нарастать наше давление на рубеже Угледар - Новодонецкое. А дальше может начаться эффект домино, потому что скоро должна быть окончательно зачищена Красногоровка, примыкающая к Донецку с запада, ведь боевики уже потеряли свой главный рубеж, за который цеплялись, - завод огнеупоров. И тогда они вынуждены будут откатиться на рубеж Курахово - Селидово - Красноармейск (Покровск).

Хорошие перспективы у российских войск и севернее, отмечает Хайруллин. А в целом боевики начинают терять свои боевые качества, наблюдается перелом в боевых действиях, только этот процесс растянут во времени.

Украинский политолог Руслан Бортник переживает, что Россия может в достаточно короткие сроки выйти к Днепропетровской области. Для украинского режима это будет "политически тяжелым явлением".

На Украине уже звучат призывы перестать цепляться за Донбасс, чтобы сохранить армию.

"Мы не можем допустить обнуление армии ради того, чтобы принципиально что-то удерживать", - заявил директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, который недавно призвал мобилизовывать с 20 лет.

Теги: украина, донбасс, всу


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