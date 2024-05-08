Вдоль реки Исеть в Екатеринбурге проложат трамвайную линию

В Екатеринбурге вдоль реки Исеть между улицами Большакова и Фурманова протянут трамвайную линию. Соответствующий проект сейчас проходит общественные обсуждения.

Сейчас на этом месте пустырь, а рядом с рекой строится жилой комплекс из шести 28-этажных домов. Всего, согласно проекту, планируется ввести 95 тыс. кв.м. жилья для более чем 3 тыс. человек. Для них же и будет построена трамвайная линия, остановка которой находится прямо у Исети. Также жильцы смогут ездить на автобусах и троллейбусах, которые пустят по Фурманова и Белинского.

Прием замечаний осуществляется по 15.05.2024 включительно. Сами общественные обсуждения проводятся с 26.04.2024 по 24.05.2024.