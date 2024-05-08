В Мосгорсуд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова

Мосгорсуд в закрытом режиме рассматривает жалобу на арест замминистра обороны Тимура Иванова. Иванов, который находится в СИЗО "Лефортово", участвует в заседании по видеосвязи, передает РИА Новости.

Сообщается, что адвокаты Иванова принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами подзащитного, которые хотят представить в качестве аргумента в пользу смягчения меры пресечения. Защита просит отпустить чиновника под домашний арест в московскую квартиру или в загородный дом на Рублевке.

Иванова обвиняют в получении взятки в 1,1 млрд руб. На время расследования он отстранен от должности.

Защита Иванова не исключает, что можно предложить отпустить его под залог, правда, счета чиновника арестованы.