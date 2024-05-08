Прокуратура даст оценку действиям Луговской школы, в которую ученик принес ножи

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по публикациям в СМИ о противоправных действиях ученика школы в селе Луговое Тюменского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В апреле текущего года третьеклассник принес в школу ножи. Их у ребенка забрала учитель. Ситуация стала возможной из-за того, что администрация школы не создала условия для безопасного пребывания обучающихся и педагогов.

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц МАОУ "Луговская СОШ", а также администрации Тюменского муниципального района. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщили в ведомстве.