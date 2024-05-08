08 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В российских школах с родителей требуют расписки о занятости детей летом

В некоторых российских школах с родителей требуют расписки о том, чем их дети будут заняты летом. Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих разместила фото одной из таких расписок, которую выдали родителям в школе №51 Челябинска.

В расписке напечатано, что родитель, подписывая ее, обязуется в летний период с 31.05.2024 под 31.08.2024 контролировать занятость своего ребенка и нести полную ответственность за него в соответствии с российским законодательством и Конвенцией о правах ребенка. Также добавлено, чем ребенок будет занят в июне, в июле и в августе.

Машкова-Благих пишет, что чиновники будто дают детей родителям в аренду, поэтому родители должны отчитываться перед ними. Но родитель не обязан сообщать о том, где его ребенок будет проводить лето. Поэтому все это можно просто проигнорировать. В советское время такие опросы проводились. Но никогда не было никаких расписок с текстом "обязуюсь в летнее время контролировать занятость ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка".

"В Челябинске в школах люди сума сошли от желания бумажки пописать? Ну хорошо. Собрали они эти "обязательства", и что? До этого, без этих обязательств, за детей на каникулах несла ответственность классный руководитель?" - вопрошает руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов.


Теги: дети, родители, школа


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