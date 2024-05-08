В Астраханском онкодиспансере новое медоборудование экспертного уровня

В рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Астраханской области продолжается оснащение онкодиспансера современным оборудованием. На минувшей неделе в эндоскопическом отделении введены в эксплуатацию два аппарата экспертного класса.

Для приобретения оборудования из госбюджета было выделено более 10 миллионов рублей.

Благодаря 60-кратному увеличению видеоколоноскоп и гастроинтестинальный видеоскоп позволяют визуализировать мельчайшие структуры кровеносных сосудов и слизистой оболочки, выявлять в них минимальные патологические изменения, сообщает министерство здравоохранения Астраханской области.

«За последние два года в рамках нацпроекта наше отделение полностью переоснастили современным оборудованием. Возможности аппаратов позволяют уже в ходе исследования предположить морфологическое заключение: данные о наличии или отсутствии злокачественных клеток. Проводим диагностику предраковых состояний, широко применяем оборудование в терапевтических целях, внедряем новые безоперационные методики лечения рака различных локализаций», - рассказывает заведующий эндоскопическим отделением ОКОД, главный внештатный эндоскопист министерства здравоохранения Астраханской области Дмитрий Богомолов.

В 2023 году в эндоскопическом отделении онкодиспансера проведено около 7 тысяч исследований в диагностических и лечебных целях. Больше половины эндоскопических манипуляций сопровождались взятием материала на биопсию. Врачи поясняют, что такая продуктивная работа возможна только на оборудовании высокого класса.