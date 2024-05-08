08 Мая 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области акция "Бессмертный полк" проходит в новых форматах

"В Астраханской области, как и по всей России, «Бессмертный полк» в этом году проходит в новых форматах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин. 

Отметим, что в преддверии Дня Победы на улицы Астрахани вышли 200 автобусов, на каждом из которых размещены портреты героев Великой Отечественной войны.

"Благодарю всех, кто оказал помощь в организации этой акции. Особая признательность волонтёрам, юнармейцам, патриотическим организациям и движению «Бессмертный полк»", - отметил губернатор Астраханской области.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Война затронула практически каждую семью нашей большой страны. У всех нас есть свои герои – отцы, деды и прадеды. Рад, что современная молодежь так трепетно относится к истории, помнит и чтит своих предков", - написал губернатор Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также в регионе широко проходит акция "Окна Победы" и множество мероприятий, приуроченных к Дню Победы.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, бессмертный полк, новые форматы, день победы


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