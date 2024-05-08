В Астраханской области акция "Бессмертный полк" проходит в новых форматах

"В Астраханской области, как и по всей России, «Бессмертный полк» в этом году проходит в новых форматах", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Отметим, что в преддверии Дня Победы на улицы Астрахани вышли 200 автобусов, на каждом из которых размещены портреты героев Великой Отечественной войны.

"Благодарю всех, кто оказал помощь в организации этой акции. Особая признательность волонтёрам, юнармейцам, патриотическим организациям и движению «Бессмертный полк»", - отметил губернатор Астраханской области.

"Война затронула практически каждую семью нашей большой страны. У всех нас есть свои герои – отцы, деды и прадеды. Рад, что современная молодежь так трепетно относится к истории, помнит и чтит своих предков", - написал губернатор Игорь Бабушкин.

Также в регионе широко проходит акция "Окна Победы" и множество мероприятий, приуроченных к Дню Победы.