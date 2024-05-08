08 Мая 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом районе Екатеринбурга уже начали отмечать День Победы

Самые маленькие жители Академического района Екатеринбурга уже отмечают День Победы. Одно из первых праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло накануне во Дворце Дзюдо при поддержке главного девелопера территории АО СЗ "РСГ-Академическое". Во время "Парада поколений" воспитанники детских садов и школьники прошли парадным строем. Как отметили в пресс-службе застройщика, даже введенные ограничения на массовые мероприятия не помешали жителям 8-го района насладиться праздничной атмосферой.

Праздник "Парад поколений" во Дворце Дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Всего 79 лет отделяют нас от победного мая 1945-го года, однако, несмотря на прошедшие десятилетия, мы должны всегда помнить об этих днях и о людях, которые приближали эту Победу – это наши отцы и деды. В той далекой войне решалась судьба не только нашей страны, но всего человечества и, что самое важное – нашего с вами мирного будущего. Годы, увы, берут свое. Все меньше остается среди нас ветеранов и тружеников тыла. Тем более важно окружить их заботой и вниманием, постараться перенять у них отношение к жизни, долгу и своей Родине", - обратился к собравшимся председатель совета директоров АО СЗ "РСГ-Академическое" Виктор Киселев.

Праздник "Парад поколений" во Дворце Дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Для Академического уже стало традицией отмечать 9 Мая в детских садах, школах и организациях района. В рамках празднования, в школьных и дошкольных учреждениях уже появились стены памяти, прошли тематические концерты и утренники, участие в которых приняли как юные воспитанники, так и их родители и педагоги. В преддверии Дня Победы 7 и 8 мая в районе прошел праздничный концерт, построение юнармейцев, поздравление руководителей и гостей района, а также творческие номера от ведущих коллективов Академического.

Праздник "Парад поколений" во Дворце Дзюдо в Академическом районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Впереди жителей и гостей самого молодого района уральской столицы также ждет насыщенная программа. 9 мая во всех уголках Академического можно будет услышать звуки "Майского вальса". Район также присоединится к общенародной акции "Бессмертный полк России", которая в этот раз, как и 4 года назад, пройдет, по большей части, в онлайн-режиме: в социальных сетях и на медиаэкранах района появятся портреты фронтовиков и тружеников тыла – родственников жителей Академического. Помимо этого, в рамках автопарада "Бессмертный полк на автомобилях" внедорожники, байки и квадроциклы проедут в парадном шествии по всем центральным улицам Академического - от Амундсена до улицы Широкореченская.

"Друзья! Академический – самый молодой район и в Екатеринбурге, и на Урале. Большинство его жителей – дети и многие из них – это внуки или даже правнуки тех, кто победил в Великой Отечественной войне. В нашем с вами районе сложилось много добрых традиций и одна из них – преемственность поколений, уважение к прошлому и нашей истории. Яркий тому пример – Аллея к 70-летию Победы, расположенная во втором квартале, созданная по инициативе самих жителей. А все потому, что мы действительно любим свой район, что очень важно. Ведь любовь к своей стране начинается с любви к своей малой Родине и со стремления сделать ее лучше и комфортнее для жизни. С Праздником Великой Победы вас!" - добавил Виктор Киселев.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Теги: Академический, День Победы, Дворец Дзюда, РСГ-Академическое, Екатеринбург, 9 Мая, праздник


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