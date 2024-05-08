Песков не стал комментировать заявление СБУ о покушении на Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о якобы подготовке покушения на Владимира Зеленского российской стороной.

"В целом вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала двух полковников госохраны по подозрению в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу ГУР Кирилла Буданова и главу СБУ Василия Малюка. Они якобы раньше сотрудничали с ФСБ. Офицеры будто бы искали исполнителя среди военных, приближенных к охране президента.