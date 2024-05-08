AstraZeneca отзывает свою вакцину от коронавируса

AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса.

Отзыв продаж препарата начался после того, как AstraZeneca признала возникновение смертельного побочного эффекта после применения вакцины – тромбоза, пишет РБК.

В 2021 г. Германия и Канада приостановили прививки вакциной AstraZeneca людям младше 60 и 55 лет соответственно. Причиной стали случаи тромбоза после прививок. Как заявил сенатор по вопросам здравоохранения Дилек Калайчи, это решение принято в качестве меры предосторожности. Зампредседателя Национального консультативного комитета по иммунизации Канады Шелли Дикс заявил, что "с учетом потенциальных рисков существует значительная неопределенность касательно пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет". Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба отметила, что вероятность тромбоза примерно в 10 раз выше, чем предполагалось, - не один на миллион, а один на 100 тыс.

Ранее многие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca. Корпорация заверила в том, что ее вакцина безопасна. Европейское агентство лекарственных средств, Британский медицинский регулятор и нидерландский центр побочных эффектов Lareb тоже не нашли связи с образованием тромбов. А вот норвежские эксперты пришли к выводу, что вакцина вызывает тромбы. К такому же выводу пришли исследователи из Германии. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что AstraZeneca могла предоставить неполные данные об испытаниях своей вакцины.