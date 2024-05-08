Путин не стал поздравлять лидеров Грузии и Молдавии с Днем Победы

Владимир Путин поздравил с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне некоторых лидеров ближнего зарубежья и народы стран, с главами которых у Москвы отношения, мягко говоря, прохладные.

Так, поздравления президент России направил коллегам из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. На Украине Путин не стал поздравлять даже народ.

"Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм", - говорится в поздравлении, которое также было опубликовано на сайте Кремля.