Депутат Госдумы: Литва – маленький несостоявшийся агрессор

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что армии Литвы на Украине уготована участь "пушечного мяса".

"Литва ведется себя как несостоявшийся маленький агрессор. Здесь важно правильно расставить акценты. Не власти Литвы отправляют, а в США приказали отправить", - сказал РИА Новости Шеремет.

Ранее выяснилось, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните. Премьер заявила изданию, что разрешение парламента на отправку войск в целях обучения у нее уже есть. При этом газета отмечает, что Киев еще не попросил Вильнюс об отправке миссии.