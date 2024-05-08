08 Мая 2024
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

В преддверии Дня Победы Виталий Хоценко вручил омичам государственные награды и почётные звания

Большой группе Омской области накануне 9 Мая присвоены ордена, медали и знаки отличия за заслуги перед Отечеством и Омской областью.

Среди награждённых - представители сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, многодетные родители, социальные работники, деятели культуры и искусства, государственные и муниципальные служащие, общественные деятели.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил награждённых с наступающим общенародным праздником и пожелал новых свершений в жизни и профессии, сообщает пресс-служба Правительства региона.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

«Завтра мы будем отмечать День Победы. В преддверии 79-й годовщины мы чествуем тружеников, тех людей, которые очень многое сделали и делают во благо развития нашей страны и региона. Сегодня, как и в военные годы, Омская область служит опорой России. С такими трудовыми коллективами и людьми, как вы, мы точно победим, станем ещё сильнее и будем развиваться ещё быстрее. Сегодня мы впервые вручаем несколько новых званий и наград, учреждённых нашим Президентом совсем недавно. Это звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», подчёркивающее особую значимость труда тех, кто укрепляет обороноспособность нашей страны, и «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Этот год проходит под знаком Года семьи, и сегодня мы вручаем орден «Родительская слава» отцу десятерых детей – уважение и низкий вам поклон. От души благодарю всех за ваш труд - каждодневный и сложный, но интересный и важный. Желаю покорения новых жизненных и профессиональных вершин. С наступающим Днем Победы!» - поздравил Губернатор Виталий Хоценко.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Указом Президента Российской Федерации орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждён тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Владимир Райхенборг. В год Семьи орден «Родительская слава» вручён отцу 10 детей Владимиру Балову. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены гендиректор АО «Транснефть – Западная Сибирь» Олег Чепурной и гендиректор Василий Ковалев «Омского завода транспортного машиностроения». Знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет награждена руководитель департамента министерства финансов области Светлана Липова.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Почетные звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» присвоены трём работникам Омсктрансмаша - слесарю-ремонтнику Александру Болту, водителю-испытателю Игорю Злобину и токарю-расточнику Александру Седельникову.

Кроме того, звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоен глава Пановского сельского поселения (Крутинский район) Василий Егоров. Заслуженным работником социальной защиты населения РФ стала руководитель межрайонного управления минтруда № 1 Валентина Дробот.

За активное участие в общественной и благотворительной деятельности Благодарственным письмом Президента РФ поощрены председатель Полтавского отделения Союза женщин России Зоя Демченко и руководитель регионального отделения Союза женщин России Тамара Синичникова.

Распоряжением Губернатора Омской области медалью «Дружба народов» награждён первый заместитель министра культуры региона Иван Шеин, знаком отличия «За служение Омской области» III степени главный хранитель фондов историко-краеведческого музея Называевского района Алексей Корнов.

Почётное звание «Заслуженный работник промышленности Омской области» присвоено министру промышленности и научно-технического развития Андрею Посаженникову, звание «Заслуженный журналист Омской области» - главному редактору газеты «Авангард» Антонине Котовой, «Заслуженный деятель культуры Омской области» -замдиректора Центра творческого развития и гуманитарного образования Елене Ашихминой, преподавателям Омского музыкального училища имени В.Я. Шебалина Ольге Бабичевой и Татьяне Казанцевой.

Почётное звание «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» присвоено главному специалисту минтруда Ирине Башковой, звания «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» - замминистра здравоохранения Наталье Ивановой, заведующему отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы Ирине Москвиной и заведующему рентгенологическим отделением городской поликлиники № 11 Наталье Сапрыгиной. Звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской области» удостоена бухгалтер Драгунского дома-интерната Людмила Липина.

(2024)|Фото: Сергей Мельников

Теги: виталий хоценко, награждение, государственные награды, почетные звания омичам,


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