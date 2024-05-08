В День Победы в Свердловской области прогнозируют сильный дождь и ветер

В предстоящий День Победы погода на Среднем Урале испортится. Объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по данным синоптиков, 9 мая в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду. Уральцев призывают соблюдать меры безопасности.

Напомним, что сегодня утром в северной части Свердловской области вновь пошел сильный снег. А в Нижнем Тагиле из-за непогоды продлили отопительный сезон до 20 мая.