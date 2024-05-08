Набережную Мариуполя отреставрируют к пляжному сезону - Хуснуллин

Российские власти планируют завершить реконструкцию азовской набережной в Мариуполе к началу пляжного сезона, заявил ио вице-премьера правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Её [набережной] протяженность 2,5 км. Здесь уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом, зоны для рыбалки", - сообщил Хуснуллин.

По его словам, "в целом" территорию Приморского парка Мариуполя теперь "не узнать". Площадь парка составляет 100 гектаров. "Эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей города", - считает чиновник.