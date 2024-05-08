Захарова: Французские войска на Украине станут целью российской армии

Французские войска станут целью российской армии, если окажутся в зоне украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть", - цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захаровой, президент Франции Эммануэль Макрон объясняет свою риторику "желанием создать для России некую "стратегическую неопределенность".

"Мы вынуждены его разочаровать - для нас ситуация выглядит более чем определенной. Мы уже тоже давно определились", - отметила представитель МИД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов отправить свои войска на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от киевского режима поступит просьба о помощи войсками. По словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск на Украину и согласились с его позицией по этому вопросу.

В начале марта Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.