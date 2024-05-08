Мосгордума лишила мандата депутата Евгения Ступина*

Мосгордума прекратила полномочия депутата Евгения Ступина*. Хотя законопроект о запрете для иноагентов занимать депутатские кресла еще не вступил в силу – за отзыв у Ступина* мандата проголосовали его коллеги, они сочли, что депутат прогуливает без уважительной причины. В итоге за лишение мандата проголосовали 28 человек, против – 5.

Глава мандатной комиссии Мосгордумы заявил, что Ступина* не было на заседаниях городского парламента с сентября 2023 года без уважительной причины.

Ранее Ступин* говорил РИА Новости, что в конце сентября 2023 уехал за границу в долгосрочную командировку и что пытался участвовать в заседаниях дистанционно.

В марте 2023 года Ступин* был исключен из КПРФ. Тогда депутат заявлял, что поводом для исключения стало подписание им 24 февраля 2022 года антивоенное письмо. Затем депутата включили в реестр иноагентов.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ